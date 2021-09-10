Сварщик из Екатеринбурга зарабатывает на 3D-доберманах

Вот такие доберманы поселились в парке Екатеринбурга. Но они никого не укусят: сварены из металлолома. Творение..

Вот такие доберманы поселились в парке Екатеринбурга. Но они никого не укусят: сварены из металлолома.

Творение золотых рук сварщика-виртуоза Сергея.

[Сергей Джаббаров, сварщик-скульптор]:

«Изначально мы варили газопроводы, трубопроводы, потом постепенно всё начало переливаться в художественную сварку. Начало получаться, нравиться, сейчас полностью погрузились в художку».

Сергей – сварщик с многолетним стажем. Идея творить родилась на производстве – оставалось много металлических отходов.

Теперь варку скульптур поставил на поток.

[Сергей Джаббаров, сварщик-скульптор]:

«Делалось всё это для души, потом стали просить друзья кому-то в подарок. Сейчас просят делать на заказы, но делать конкретно под заказчика – это очень тяжело. Когда делаешь сам для себя от души – у тебя всё получается. Были заказы, когда мы делали конкретно по желанию заказчика… соблюсти всю эту детализацию – это не очень легко, но, тем не менее, делаю».

Эти полигональные доберманы так полюбились ценителям интерьерных изысков, что стали визитной карточкой Сергея. Многоугольники вырезает из металла, потом сваривает. Сложно, поскольку нужно, чтобы было симметрично. Потом шлифовка.

Заказы есть и из-за границы. Например, парочка таких псов скоро отправится охранять вход в частный дом в Великобритании.

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