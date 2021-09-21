В зоопарке Вашингтона львы и тигры выздоравливают после COVID
Этот грозный лев несколько дней был беспомощным, как котёнок. Виной стал COVID-19. Вместе с этим хищником..
Дата загрузки: 2021-09-22
Ветеринары считают, что инфекцию принёс смотритель, который болеет бессимптомно. Сначала заболело одно животное. Через двое суток слегли все.
Хищники потеряли аппетит, почти перестали двигаться, начали чихать и кашлять. Ветеринары взяли анализы, а потом назначили лечение.
[Дональд Найффер, ветеринар]:
«Сейчас мы видим, что им всем уже лучше. Большинство стали больше есть и больше двигаться. Они реже чихают и кашляют».
Вскоре львы и тигры должны полностью выздороветь. Для гостей зоопарка они не опасны. Между хищными кошками и людьми – большая дистанция.
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