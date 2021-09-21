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В зоопарке Вашингтона львы и тигры выздоравливают после COVID

В зоопарке Вашингтона львы и тигры выздоравливают после COVID

Этот грозный лев несколько дней был беспомощным, как котёнок. Виной стал COVID-19. Вместе с этим хищником..

Дата загрузки: 2021-09-22

Этот грозный лев несколько дней был беспомощным, как котёнок. Виной стал COVID-19. Вместе с этим хищником заразились ещё восемь львов и тигров из Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне. Сейчас все идут на поправку.

Ветеринары считают, что инфекцию принёс смотритель, который болеет бессимптомно. Сначала заболело одно животное. Через двое суток слегли все.

Хищники потеряли аппетит, почти перестали двигаться, начали чихать и кашлять. Ветеринары взяли анализы, а потом назначили лечение.

[Дональд Найффер, ветеринар]:
«Сейчас мы видим, что им всем уже лучше. Большинство стали больше есть и больше двигаться. Они реже чихают и кашляют».

Вскоре львы и тигры должны полностью выздороветь. Для гостей зоопарка они не опасны. Между хищными кошками и людьми – большая дистанция.
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