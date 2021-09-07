На велосипеде сквозь пруд: в Бельгии сделали уникальную велодорожку

Проехать на велосипеде сквозь толщу воды. Такой трюк запросто можно проделать в Бельгии. Рядом с городом..

Проехать на велосипеде сквозь толщу воды. Такой трюк запросто можно проделать в Бельгии. Рядом с городом Генк проложили велосипедную дорожку прямо в пруду. Её длина – 200 метров, а ширина – три. Вода доходит до самого края бортика.

[велосипедист]:

«Ехать ниже поверхности воды – это невероятное ощущение. Глаза оказываются на уровне воды, а напротив плывут утки и лебеди. Это уникально. Думаю, многим нравится такое испытывать – скользить взглядом по воде и видеть птиц. Появляется чувство единения с природой».

Велодорожка находится в провинции Лимбург недалеко от границы с Нидерландами. Она открылась пять лет назад. Велосипедный путь проходит вдоль бывшей дамбы, разделявшей пруд. Под дорожкой есть тоннели. Водные обитатели проплывают через них, перемещаясь из одной части пруда в другую.

[велосипедист]:

«Строительство такой велодорожки – очень позитивная инициатива. Она уже привлекла внимание к Лимбургу».

В Лимбурге есть много велодорожек, которые позволяют людям путешествовать и осматривать природные заповедники. Благодаря этому сюда приезжает много туристов.

Короткая ссылка на эту страницу: