Solar Orbiter сделал новые кадры Венеры по пути к Солнцу

Вот такой предстала Венера перед космическим аппаратом Solar Orbiter в начале этого месяца. Он уже во..

Вот такой предстала Венера перед космическим аппаратом Solar Orbiter в начале этого месяца. Он уже во второй раз пролетал мимо планеты по пути к Солнцу.

На кадрах видна затемнённая область Венеры, которая скрыта от нашей звезды, а также – её освещённые зоны.

Аппарат сделал эти кадры с помощью гилиосферного зонда SoloHI. В это время он приблизился к Венере на расстояние в 7995 километров.

Solar Orbiter использует гравитацию планеты, чтобы приблизиться к Солнцу, а также изменить свою орбиту и получить доступ к другим областям звезды.

Solar Orbiter – это результат сотрудничества Европейского космического агентства и НАСА. Он был запущен в феврале 2020 года.

Миссия космического аппарата – исследование полярных областей Солнца.

В ноябре этого года Solar Orbiter должен облететь Землю, а в период с 2022 по 2030 годы планируется ещё шесть облётов Венеры.

Кроме того, он проведёт совместные исследования с американским солнечным зондом «Паркер». Тот находится на гелиосферной орбите с 2018 года.

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