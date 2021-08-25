Solar Orbiter сделал новые кадры Венеры по пути к Солнцу
Вот такой предстала Венера перед космическим аппаратом Solar Orbiter в начале этого месяца. Он уже во..
Дата загрузки: 2021-08-25
На кадрах видна затемнённая область Венеры, которая скрыта от нашей звезды, а также – её освещённые зоны.
Аппарат сделал эти кадры с помощью гилиосферного зонда SoloHI. В это время он приблизился к Венере на расстояние в 7995 километров.
Solar Orbiter использует гравитацию планеты, чтобы приблизиться к Солнцу, а также изменить свою орбиту и получить доступ к другим областям звезды.
Solar Orbiter – это результат сотрудничества Европейского космического агентства и НАСА. Он был запущен в феврале 2020 года.
Миссия космического аппарата – исследование полярных областей Солнца.
В ноябре этого года Solar Orbiter должен облететь Землю, а в период с 2022 по 2030 годы планируется ещё шесть облётов Венеры.
Кроме того, он проведёт совместные исследования с американским солнечным зондом «Паркер». Тот находится на гелиосферной орбите с 2018 года.
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