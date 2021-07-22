На Темзе снова пересчитывают лебедей

На старинных лодках и в причудливых нарядах. Британские королевские маркировщики выехали на Темзу, чтобы провести традиционный..

На старинных лодках и в причудливых нарядах. Британские королевские маркировщики выехали на Темзу, чтобы провести традиционный ежегодный подсчёт лебедей.

[Дэвид Барбер, маркировщик лебедей королевы Елизаветы II]:

«Взрослые птицы могут весить до 15 килограммов, размах крыльев у них – два с половиной метра».

В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии. При этом в отличие от других диких животных, лебеди от коронавирусных ограничений не выиграли. Наоборот, им стало сложнее вывести потомство, поскольку больше людей начали проводить время на берегах реки.

Птицам угрожают рыболовные снасти и собаки. Есть и другие проблемы.

[Дэвид Барбер, маркировщик лебедей королевы Елизаветы II]:

«В прошлом году участились случаи стрельбы по лебедям. Также были проблемы с загрязнением реки. Стрельба, я думаю, вызвана тем, что молодые люди могут пойти в магазин и купить пневматическую винтовку. Потом они идут к реке, видят большую белую мишень и – бах! И это ужасно, но мы пытаемся с этим бороться».

Традиция подсчитывать лебедей берёт начало в XII веке. Тогда английские монархи объявили, что владеют всеми лебедями-шипунами в стране.

[Дэвид Барбер, маркировщик лебедей королевы Елизаветы II]:

«Тогда лебеди считались очень изысканным угощением. Их подавали на банкетах и пирах. Конечно, сегодня пересчёт лебедей связан с их сохранением и образовательной работой».

Шипунами этих лебедей прозвали из-за того, что самцы могут издавать шипящие звуки в период гнездования, в марте. При этом как правило птицы образуют пары на всю жизнь.

В этом году время на пересчёт лебедей сократили с обычных пяти до трёх дней.

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