Вопреки резолюциям СБ ООН: турки-киприоты откроют запретный район Вароша

Город-призрак – так окрестили закрытый курортный район Вароша в городе Фамагуста на Кипре. Он опустел в..

Город-призрак – так окрестили закрытый курортный район Вароша в городе Фамагуста на Кипре. Он опустел в 1974 году после военного вторжения Турции. Совет Безопасности ООН запретил заселять район тем, кто там не жил.

Теперь же президент самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра решил открыть Варошу для переселения. Он объявил об этом на военном параде в присутствии Тайипа Эрдогана.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Благодаря решению президента (Эрсина) Татара, о котором он сообщил нам, в Варошу снова вернётся жизнь».

При этом лидер турок-киприотов пообещал вернуть недвижимость и греческим жителям Кипра. Для этого им нужно обратиться в специально созданную комиссию.

[Эрсин Татар, президент Турецкой Республики Северного Кипра]:

«Эта инициатива позволит бывшим жителям района вернуть свои дома, в которые они не могли попасть годами. Мы хотим остановить эту несправедливость».

Президент Республики Кипр раскритиковал одностороннее решение Татара, назвав его незаконным и неприемлемым. Этот шаг также осудило Министерство иностранных дел Греции.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в Twitter, что решение турок-киприотов усилит напряжённость на острове и поставит под угрозу возвращение к переговорам по урегулированию кипрской проблемы.

Конфликт между турками и греками на Кипре длится 46 лет. В 1974-м власти Турции воспользовались военным переворотом на Кипре и ввели свои войска. В итоге они заняли почти 40% острова. После этого турки-киприоты провозгласили республику, которую признала только Турция.

Фамагуста оказалась на захваченной территории. Новые власти приказали покинуть Варошу всем грекам-киприотам. После этого район десятилетиями пустовал. В начале октября прошлого года президент Татар открыл доступ в некоторые кварталы. Посещать их разрешили только в дневное время.

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