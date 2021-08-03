350 шрамов: ливанец вновь и вновь вспоминает взрыв в Бейруте

350 шрамов, упавшее зрение и душевная травма. Ливанец Шади Ризк по-прежнему с содроганием вспоминает 4 августа прошлого года. Когда в порту города прогремели взрывы, он находился в своём офисе в нескольких минутах ходьбы от эпицентра.

Первый взрыв был не очень мощным. В порту начался пожар и Шади стал снимать видео на телефон. А вот второй породил такую ударную волну, которая оставила в руинах многие кварталы.

На одном из складов взорвалась аммиачная селитра. Более 200 человек погибли, тысячи пострадали.

[Шади Ризк, переживший взрыв в Бейруте]:

«(У меня) каждый день – 4 августа. Каждый день я вспоминаю взрыв или события того ужасного дня».

Ливанец говорит, что чудом не погиб. Осколки всё ещё продолжают извлекать.

[Шади Ризк, переживший взрыв в Бейруте]:«Я ещё выздоравливаю. До сих пор многие раны не зажили. В теле ещё много стёкол, и, похоже, они будут выходить и оставлять новые рубцы. Душевные шрамы ещё хуже. Физически я когда-нибудь выздоровею, но психологически не знаю, когда исцелюсь».

Шади, как и многие другие ливанцы, недоволен тем, как медленно ведут расследование причин трагедии. Сейчас он планирует начать жизнь заново – в Канаде. Уезжает туда в октябре.

[Шади Ризк, переживший взрыв в Бейруте]:«Я не чувствую себя в безопасности в своей стране, поэтому хочу уехать. И это самое трудное решение в моей жизни».

Пока ливанец живёт в пригороде Бейрута, откуда открывается вид на злополучный порт. Эта картина – постоянное напоминание о трагедии. Но всё же он отмечает, что 4 августа также стало днём его нового рождения.

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