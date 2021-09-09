В устье Темзы подсчитали тюленей
Эти тюлени – живые индикаторы здоровья Темзы. Сейчас они греются на побережье, пережидая линьку. Самое подходящее..
Дата загрузки: 2021-09-09
Эти тюлени – живые индикаторы здоровья Темзы. Сейчас они греются на побережье, пережидая линьку. Самое подходящее время для их подсчёта.
[Теа Кокс, исследователь]:
«Мы приехали посмотреть на этих очень харизматичных животных, которые водятся в устье Темзы. Здесь два вида тюленей – серый и обыкновенный».
Исследователи из Зоологического общества Лондона сфотографировали всех тюленей с воды, воздуха и суши. Потом ластоногих пересчитали. Получилось 2860 серых и почти 800 обыкновенных. Два года назад их было на пару сотен больше.
Однако зоологи говорят, что в целом популяция процветает. За тюленями здесь наблюдают уже два десятка лет.
[Теа Кокс, исследователь]:
«Эти хищники дают нам представление о здоровье устья реки. Они питаются рыбой, которая поедает беспозвоночных. Наблюдения за тюленями помогают узнать о состоянии Темзы. Поэтому важно знать, что происходит с этими животными».
В середине прошлого столетия Темзу признали биологически мёртвой. На некоторых участках реки в воде вообще не было кислорода, а значит, не было и жизни.
Теперь состояние Темзы намного лучше. Это важно для всей дикой природы страны. Темза – вторая по величине река Великобритании. В её устье многие морские животные выводят потомство, поскольку суровые воды Северного моря для этого не годятся.
Исследователи также планируют лучше изучить европейского угря и европейскую солею, которую называют «дуврской камбалой». Популяция обоих видов в последнее время сокращается.
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