Как спасают привередливую птичку Тасмании
Австралийская аспирантка Эрин Бок не просто гуляет по парку. Она ищет ветки, которые станут спасением для..
Дата загрузки: 2021-11-03
Она настолько редкая, что увидеть её здесь – большое везение. Учёные считают, что в дикой природе тасманийских радужных птиц осталось не более тысячи.
Эти маленькие пернатые питаются соком эвкалиптовых деревьев. Но эти деревья умирают из-за засухи.
[Эрин Бок, исследовательница]:
«Они так сильно полагаются на эвкалипт прутовидный как на источник пищи, что действительно зависят от него, и, поскольку они очень маленькие птицы, их легко прогоняют другие виды».
Сок составляет 80% рациона птенцов радужной птицы, поэтому выживание эвкалиптов для них жизненно важно.
[Салли Брайант, член команды по спасению птицы]:
«Изменение климата сказывается на здоровье эвкалиптов. Они очень уязвимы перед засухой. Во время засухи они не вырабатывают сок, от которого очень зависят радужные птицы».
Более того, эти птички довольно привередливые и пьют сок не каждого эвкалипта.
[Эрин Бок, исследовательница]:
«Они выбирают определённые деревья, в зависимости от качества их сока».
Теперь Эрин пытается выяснить, чем отличаются деревья, которые подходят птицам. Её интересует возраст и размер. Она относит образцы в лабораторию на тщательный анализ.
Затем она хочет понять, как качество сока изменяется в зависимости от разных факторов, включая местность, где растут эвкалипты. После
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