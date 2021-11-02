Как спасают привередливую птичку Тасмании

Австралийская аспирантка Эрин Бок не просто гуляет по парку. Она ищет ветки, которые станут спасением для..

Австралийская аспирантка Эрин Бок не просто гуляет по парку. Она ищет ветки, которые станут спасением для одной из самых быстро исчезающих птиц острова Тасмания – радужной.

Она настолько редкая, что увидеть её здесь – большое везение. Учёные считают, что в дикой природе тасманийских радужных птиц осталось не более тысячи.

Эти маленькие пернатые питаются соком эвкалиптовых деревьев. Но эти деревья умирают из-за засухи.

[Эрин Бок, исследовательница]:

«Они так сильно полагаются на эвкалипт прутовидный как на источник пищи, что действительно зависят от него, и, поскольку они очень маленькие птицы, их легко прогоняют другие виды».

Сок составляет 80% рациона птенцов радужной птицы, поэтому выживание эвкалиптов для них жизненно важно.

[Салли Брайант, член команды по спасению птицы]:

«Изменение климата сказывается на здоровье эвкалиптов. Они очень уязвимы перед засухой. Во время засухи они не вырабатывают сок, от которого очень зависят радужные птицы».

Более того, эти птички довольно привередливые и пьют сок не каждого эвкалипта.

[Эрин Бок, исследовательница]:

«Они выбирают определённые деревья, в зависимости от качества их сока».

Теперь Эрин пытается выяснить, чем отличаются деревья, которые подходят птицам. Её интересует возраст и размер. Она относит образцы в лабораторию на тщательный анализ.

Затем она хочет понять, как качество сока изменяется в зависимости от разных факторов, включая местность, где растут эвкалипты. После

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