Питбуль поднял тревогу и спас семью

Ночью питбуль по кличке Саша начал громко лаять и разбудил всю семью. Его хозяйка Нана Чайчанхда подошла к двери узнать, что случилось. Как только она открыла её, пёс ворвался в дом.

Он побежал в комнату 7-месячной Масаилы. А женщина вышла на улицу и увидела дым и вырывающееся пламя из соседнего дома. Нана побежала обратно в дом в комнату маленькой дочки. Собака была там и тянула за пелёнку, на которой лежал ребёнок, пытаясь оттащить его в безопасное место.

Женщина взяла дочку на руки и вывела собаку из дома, затем позвонила в службу спасения.

Нана рассказала, что этот день был одним из редких случаев, когда пёс спал на улице, обычно он спит дома. Саша больше всех любит 7-месячную малышку, поэтому бросился её спасать.

