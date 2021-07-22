Телеканал NTD

Питбуль поднял тревогу и спас семью

Питбуль поднял тревогу и спас семью
Питбуль поднял тревогу и спас семью

Ночью питбуль по кличке Саша начал громко лаять и разбудил всю семью. Его хозяйка Нана Чайчанхда подошла к двери узнать, что случилось. Как только она открыла её, пёс ворвался в дом.

Он побежал в комнату 7-месячной Масаилы. А женщина вышла на улицу и увидела дым и вырывающееся пламя из соседнего дома. Нана побежала обратно в дом в комнату маленькой дочки. Собака была там и тянула за пелёнку, на которой лежал ребёнок, пытаясь оттащить его в безопасное место.

Женщина взяла дочку на руки и вывела собаку из дома, затем позвонила в службу спасения.

Нана рассказала, что этот день был одним из редких случаев, когда пёс спал на улице, обычно он спит дома. Саша больше всех любит 7-месячную малышку, поэтому бросился её спасать.

В доме сгорел только чердак, но жить в нём невозможно. Женщина говорит, что если бы не собака, то всё могло кончиться намного хуже. «Собака всех спасла», – добавила она.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...