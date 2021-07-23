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Сородичей спасённого детёныша косатки ищут в Новой Зеландии

Сородичей спасённого детёныша косатки ищут в Новой Зеландии

Этому детёнышу косатки не больше полугода, и его полюбила уже почти вся Новая Зеландия. 11 июля..

Дата загрузки: 2021-07-23

Этому детёнышу косатки не больше полугода, и его полюбила уже почти вся Новая Зеландия. 11 июля малыша нашли выброшенным на берег недалеко от Плиммертона и решили спасти от верной смерти.

Косатку назвали Тоа. Сначала его держали в морском загоне. А когда начался шторм, переместили в бассейн. При нём постоянно находится морской биолог Ингрид – единственный в стране учёный-эксперт по этим морским животным.

[Ингрид Виссер, морской биолог]:
«Ветеринары и персонал заботятся о детёныше косатки день и ночь и постоянно за ним наблюдают. Мы понимаем, как трудно ему в таком маленьком бассейне, поэтому очень хотим вернуть его в морской загон как можно быстрее».

Самая большая проблема в том, что пока не удаётся найти стаю косаток, к которой мог бы прибиться Тоа. Если в ближайшее время поиски не увенчаются успехом, то детёныш привыкнет к людям и о нём придётся заботиться всю его жизнь. Рассматривают вопрос и об усыплении. Однако все надеются, что сородичей всё же отыщут.

Косатки принадлежат к семейству дельфиновых. Они обитают во всех океанах.
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