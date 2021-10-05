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Откопали экскаватором: как в Индии спасали слонёнка

Откопали экскаватором: как в Индии спасали слонёнка

Этому слонёнку пришлось многое пережить. Он упал в колодец в одной из деревень индийского штата Одиша...

Дата загрузки: 2021-10-06

Этому слонёнку пришлось многое пережить. Он упал в колодец в одной из деревень индийского штата Одиша. На помощь пришли лесничие.

[Ваноомитра Ачарья, природозащитник]:
«Слон отбился от стада. А деревенские жители, увидев его, запаниковали и начали кричать. Слон побежал от них и свалился в яму».

Вытащить слонёнка не получилось. Пришлось откапывать экскаватором. Когда яма стала широкой, малыш выбрался сам. Лесничие говорят, что потом он нашёл своё стадо.

В Индии слонов считают священными животными. Однако необученные погонщики часто относятся к ним жестоко. Кроме того, слонам угрожает браконьерство. Гибнут они и на железнодорожных путях.

В дикой природе осталось примерно 25 тысяч индийских слонов.
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