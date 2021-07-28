Вакцинированных американцев снова призвали надеть маски

Американцы, сделавшие прививки от COVID-19, снова должны ходить в масках в общественных помещениях. Это касается районов,..

Американцы, сделавшие прививки от COVID-19, снова должны ходить в масках в общественных помещениях. Это касается районов, где началась новая волна эпидемии, в частности, где распространяется более заразный дельта-штамм.

Таковы новые рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Они распространяются на 63% округов, в которых наблюдается высокий уровень передачи инфекции. Ранее в мае агентство говорило, что полностью вакцинированным людям не нужно носить маски на открытом воздухе, и они могут избегать их ношения в помещении в большинстве мест.

[жительница США]:

«Учитывая, что распространяется новый дельта-вариант, я считаю разумным носить маску в помещении. Я пока этого не делаю, но, думаю, мне следует её надевать». [житель США]:

«Зависит от вентиляции закрытого помещения. Если её нет, то надевайте маску». [жительница США]:

«Думаю, что это шаг вперёд в ситуации, когда показатели опять растут. Мы не хотим, чтобы снова объявили карантин».

Центр по контролю и профилактике заболеваний также рекомендовал носить маски в детских садах и школах, включая и детей, и воспитателей, и учителей, независимо от статуса вакцинации.

При этом ведомство отмечает, что уже с осени все американские дети должны отказаться от онлайн-уроков и вернуться к очному обучению.

Короткая ссылка на эту страницу: