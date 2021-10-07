Дэниел Крейг получил звезду на голливудской Аллее славы
Самый кассовый Джеймс Бонд – актёр Дэниел Крейг – удостоился звезды на Аллее славы в Лос-Анджелесе...
Дата загрузки: 2021-10-07
[Дэниел Крейг, актёр]:
«Я никогда не думал, что скажу эти слова, но для меня это огромная честь. И если счастье измеряется тем, в чьём окружении оказался, то я очень счастлив, потому что на этом тротуаре мою звезду окружают звёзды легендарных людей».
Звезда Крейга – 2704 на Аллее славы. На церемонии присутствует актёр Рами Малек, сыгравший в новом шпионском фильме врага Бонда – Люцифера Сафина.
[Рами Малек, актёр]:
«Мне повезло, что я работал с вами, узнал вас и нахожусь здесь сейчас. Когда выпало сыграть плохого парня, стоит убедиться, что хороший парень – легенда, что он лучший».
Фильм «Не время умирать» – пятый и последний для Крейга в шпионской франшизе. Лента вышла в прокат 30 сентября в Великобритании. Теперь её увидят в России и США. Фильм получил положительную оценку критиков и уже собрал 120 миллионов долларов.
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