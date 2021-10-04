51-летняя Наоми Кэмпбелл в образе Бэтвумен стала звездой показа Lanvin

Коллекция весна-лето модного дома Lanvin на Неделе моды в Париже. Креативный директор Бруно Сиалелли представил самую яркую и кричащую коллекцию дома за последнее время.

Обычно он сильно не рискует и придерживается классики. Но в этот раз решил дерзнуть: вместо обычных абстрактных принтов использовал комиксы о Бэтмене 40-х годов прошлого века.

Он также показал интерпретацию одного из символов поп-арта – ромашки. А ещё предложил женщинам облачаться в металлизированную бахрому.

Вся его гламурная коллекция пропитала отсылками к нулевым. Жакеты-оверсайз сочетаются с мини-платьями и юбками с боковым разрезом.

Звезда показа – 51-летняя Наоми Кэмпбелл. Она вышла в чёрном наряде с длинной накидкой. Так Сиалелли намекнул, что сегодня миру нужен не только Бэтмен, но и Бэтвумен.

В этот раз Неделя моды снова вернулась на подиумы. В прошлом году все живые показы отменили из-за пандемии. Теперь же десятки брендов смогли провести мероприятия для зрителей.

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