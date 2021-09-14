Met Gala: в чём блистали звёзды на красной дорожке

Звёзды музыки, кино и спорта вышли на красную дорожку в Нью-Йорке. Это Met Gala – ежегодное..

Звёзды музыки, кино и спорта вышли на красную дорожку в Нью-Йорке. Это Met Gala – ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея.

Открыли мероприятие актёр Тимоти Шаламе, певица Билли Айлиш, поэтесса Аманда Горман и японская теннисистка Наоми Осака. В этом году они сопредседатели благотворительного вечера.

Одновременно в Институте костюма открылась ежегодная выставка моды. В этом году её тема звучит так: «В Америке: лексикон моды». Кстати, председатель Института с 1995 года – знаменитая Анна Винтур, главный редактор американского издания журнала Vogue. В этот раз она пришла в элегантном платье с цветочным принтом и рюшами.

Гости могут попасть на Met Gala только по приглашению. Их взносы – самый заметный источник финансирования института.

Появилась на красной дорожке и дочка баскетболиста Коби Брайанта, который вместе с другой дочерью погиб в прошлом году при крушении частного вертолёта. Её платье хоть и яркое, но не очень удобное.

[Наталия Брайант, дочь Коби Брайанта]:

«Сидеть в этом платье я не могу. Моя команда помогла мне его надеть. И конечно, мой советник в создании образа – моя мама. Очень приятно оказаться на красной дорожке и всех увидеть. Все очень дружелюбные и приветливые».

В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии. В этот раз гостей в половину меньше, чем обычно, – около 300. Все должны быть привиты от COVID.

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