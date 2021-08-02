Парковый холм на полгода поставили в центре Лондона
Над суетой перекрестка у Мраморной арки в центре Лондона открывается новая достопримечательность. Это зелёный парковый холм,..
Дата загрузки: 2021-08-03
[Леони Авизон, туристка]:
«Похоже, отсюда открываются прекрасные виды на Лондон, которые иначе увидеть было бы негде».
Мраморная арка находится на углу Гайд-парка. Чтобы добраться до верха, посетителям придётся преодолеть 134 ступеньки.
Власти столицы надеются с помощью горы привлечь в центр больше туристов.
[Рейчел Робатан, глава Вестминстерского городского совета]:
«Это новая достопримечательность. И такой шанс будет предоставляться недолго, она здесь только на полгода».
Все материалы, из которых построили гору, можно будет переработать и использовать в других парках.
[Майк, посетитель]:
«Отсюда открывается вид, который невозможно повторить. Если не подняться, пока гора стоит, то другого шанса может и не быть».
Парковый холм с травой и деревьями всё ещё достраивают. Стоимость одного взрослого билета составит 11 долларов.
Короткая ссылка на эту страницу: