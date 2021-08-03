Только солнце: «экономные» дома появились в Австралии

Эта женщина привыкла на всём экономить. Каждый раз австралийка Кэрол тщательно планирует свой бюджет. [Кэрол Йохансен,..

Эта женщина привыкла на всём экономить. Каждый раз австралийка Кэрол тщательно планирует свой бюджет.

[Кэрол Йохансен, жительница Нубены]:

«Я должна строго контролировать расходы и знать, на что уходит каждый цент из моего бюджета, поэтому я всё записываю».

Но сейчас финансовое положение Кэрол улучшилось. А всё потому, что она переехала в новое жильё, где энергия поступает от солнечных батарей. Её дом и ещё четыре входят в «солнечную микросеть» на юго-востоке австралийского полуострова Тасман. В итоге люди платят за электроэнергию значительно меньше.

[Кэрол Йохансен, жительница Нубены]:

«Я могу поехать навестить дочь и могу немного больше потратить на себя».

Электроэнергия от солнечных панелей поступает либо напрямую в дома, либо – в аккумулятор для хранения. И только когда он разряжен, постройки потребляют ту же электроэнергию, что и остальная часть штата.

При этом в домах есть два типа розеток. Белые подключены и к солнечной электросети, и к основной. В чёрные же энергия поступает только от солнечных панелей.

Поэтому, когда в городе случаются перебои с электроэнергией, у жителей этих домов всё работает исправно.

[Ким Хоссак, представительница местных властей]:

«Во всём регионе Тасмана регулярно и часто отключали электроэнергию. Я думаю, всё это происходило из-за того, что на каком-то этапе не проводилось техническое обслуживание линий».

В 2013 году здесь случились лесные пожары, которые привели к авариям на электростанциях. После этого и возникла идея «солнечных домов».

В планах создать такие микросети не только по всей Тасмании, но и в других штатах Австралии.

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