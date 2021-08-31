В мексиканском зоопарке поселились редкие ламантины

Обедающий ламантин. Такое зрелище – обычно редкость. Но гости зоопарка в мексиканской Гвадалахаре теперь могут полюбоваться..

Обедающий ламантин. Такое зрелище – обычно редкость. Но гости зоопарка в мексиканской Гвадалахаре теперь могут полюбоваться на этих травоядных животных, которых прозвали морскими коровами. Их поселили в бассейне с прозрачными стенками.

Ламантинов привезли из штата Кинтана-Роо.

[Луис Сото, директор зоопарка]:

«Это самец Лоренсильо и самка Клау. Им примерно по шесть лет. Они родились в неволе. Мы подготовили для ламантинов тёплую воду, чтобы они жили в привычных условиях».

В природе существует несколько видов ламантинов, американскому угрожает исчезновение. Новые питомцы зоопарка будут участвовать в программе разведения.

[Роберто Санчес, биолог]:

«Ламантины находятся в опасности, особенно популяции в Мексике. Это связано с человеческими факторами – загрязнением и разрушением среды обитания. Мы работаем с этим видом уже 20 лет и очень заинтересованы в его сохранении».

Ламантины обитают на мелководье. Они встречаются в прибрежных районах Центральной, Южной и Северной Америки и в реках экваториальной Африки.

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