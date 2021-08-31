В Новой Зеландии после прививки вакциной Pfizer впервые умер человек

Первую смерть, которую связывают с вакциной Pfizer, официально зарегистрировали в Новой Зеландии. Там после прививки от..

Первую смерть, которую связывают с вакциной Pfizer, официально зарегистрировали в Новой Зеландии. Там после прививки от коронавируса скончалась женщина. Причиной стало воспаление сердечной мышцы – миокардит. Это редкий побочный эффект при вакцинировании препаратом этой компании.

Информацию подтвердил Независимый совет по мониторингу безопасности вакцины от COVID-19. В связи с инцидентом полиция начала расследование. Минздрав страны никаких сведений об умершей не сообщает. Он только заявил, что у неё были проблемы со здоровьем, которые могли повлиять на исход вакцинации. При этом в министерстве считают, что иммунизация населения всё равно необходима.

[Эшли Блумфилд, глава Минздрава Новой Зеландии]:

«Риск развития миокардита после вакцинации намного ниже, чем после заражения COVID-19. Это ещё одно важное обстоятельство, которое я хочу подчеркнуть».

В компании Pfizer также признают, что после вакцинации может начаться миокардит, но такое бывает редко.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщало, что при вакцинировании препаратами компаний Pfizer и Moderna в редких случая может возникнуть миокардит или перикардит.

В основном побочный эффект проявляется в течение двух недель после прививки второй дозой у молодых мужчин. В Европе зарегистрировали несколько сотен таких случаев. Пять человек умерли, но они были либо пожилыми, либо болели чем-то ещё.

Новая Зеландия сейчас переживает новую вспышку эпидемии. Она вызвана распространением дельта-штамма коронавируса. Во многих регионах страны ужесточили карантинные меры.

Всего за время пандемии в Новой Зеландии выявили три с половиной тысячи случаев COVID-19. Умерли 26 человек. Полностью вакцинировалось 23% пятимиллионного населения.

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