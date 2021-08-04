Ночь в огне: пожар вплотную подошёл к Афинам
Ночь в огне провели жители северного пригорода Афин из-за лесных пожаров. Пламя охватило дома и машины...
Дата загрузки: 2021-08-04
Пожарные спасли из огня более 300 человек. Семеро пострадали от дыма и были госпитализированы. Сколько домов сгорело пока не выяснили. Больше всего пострадали село Варибоби и городок Тракомакедонес.
Власти эвакуировали десятки человек. Тем, кто пока не может вернуться в свои дома, предоставили номера в гостиницах.
Огонь повредил линию электропередачи, движение поездов нарушено. Кроме того, полиция перекрыла часть национальной автомагистрали.
По всей Греции полыхают более 80 пожаров. Их тушат с земли и воздуха. На борьбу с огнём брошены сотни пожарных и полицейских.
Стихийное бедствие началось из-за экстремальной жары, засухи и ветра. Температура местами поднимается до 46 градусов. Такого не было 30 лет.
А это соседняя Турция. Здесь битва с огнём идёт уже неделю. Тушить его помогают самолёты и вертолёты из России, Ирана, Украины и Азербайджана. Недавно присоединились два самолёта из Испании и один из Хорватии.
В пригороде Манавгата местные жители помогают пожарным тушить огонь и вырубают деревья, создавая защитную полосу.
[житель пригорода Манавгата]:
«Мы стараемся помочь, чтобы остановить огонь. Прорубаем просеку, чтобы пожар дальше не пробрался. Делаем всё, что в наших силах».
[житель пригорода Манавгата]:
«Вы видите, что мы пытаемся остановить огонь. Но нам нужен самолёт. Честно скажу, здесь нужен самолёт и больше ничего. Нам не добраться до крутых участков (склона)».
Из-за 40-градусной жары и низкой влажности в Турции в общей сложности вспыхнуло 156 пожаров. Почти все удалось локализовать. Осталось 11. Леса горят рядом с курортами Бодрум и Мармарис. Огонь также подобрался к электростанциям в Кемере и районе Мугла.
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