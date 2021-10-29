«Я очень зол»: пожарные Нью-Йорка протестуют против обязательной вакцинации

Сотни нью-йоркских пожарных вышли на протест у дома, где живёт мэр города. Их возмутило новое распоряжение..

[Лиза Макэвард, жительница Нью-Йорка]:

«Без свободы у нас не будет страны. Без свободы нет ничего. У каждого должно быть право самому распоряжаться собственным телом».

Сотни нью-йоркских пожарных вышли на протест у дома, где живёт мэр города. Их возмутило новое распоряжение Билла де Блазио. На прошлой неделе он дал примерно 50 тысячам муниципальных служащих время до пятницы, чтобы предоставить сертификат о вакцинации от COVID. Тех, кто этого не сделает, могут отправить в неоплачиваемый отпуск.

В Департаменте пожарной охраны Нью-Йорка работает около 17 тысяч человек. Вакцинировано из них около 70%.

Протестующие пришли из пяти районов города с лозунгами «Я очень зол» и «Нет работы, нет выбора».

[Джим Маккарти, глава Ассоциации пожарных]:

«Мы приходили на каждый звонок. Наши ребята были под ударом COVID. Многие заболели, некоторые – тяжело. После этого антител у них стало столько же, как после вакцины. Почему это не признают?»

Учитывая текущее число вакцинированных, около 20% подразделений муниципальных служб города могут закрыться, и на дорогах станет меньше машин скорой помощи.

[Джон Соса, житель Нью-Йорка]:

«Что мы будем делать, если потеряем наших копов? Ждать по два часа, пока кто-нибудь приедет на вызов? Поэтому я вышел вместе с другими жителями Нью-Йорка».

Одна из Ассоциаций полиции уже подала иск на городские власти из-за их решения. Она также обещает подать апелляцию, если суд вынесет постановление не в её пользу.

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