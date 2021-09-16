Почему байкеры платили за лимонад в 10 раз больше

Дэрин Стёрч с дочкой ехала по шоссе неподалёку от Денвера. Впереди Дэрин увидела аварию с участием мотоциклистов. Дэрин – медсестра, и решила помочь.
«Я припарковалась подальше, чтобы дочка ничего не видела, и побежала к месту аварии. У них были серьёзные травмы», – вспоминает Дэрин. Среди пострадавших было трое мужчин и две женщины. Дэрин оказала им помощь и оставалась с ними, пока не приехала скорая.
Позже байкеры связались с Дэрин через Facebook. «Я получила от них поток сообщений с благодарностями», – вспоминает женщина. Она рассказала им о дочке и разместила фото на страничке, где та продаёт лимонад возле дома.
Однажды, когда они с дочкой продавали лимонад, к дому подъехали знакомые байкеры с друзьями из мотоклуба. Мужчины выстроились в очередь за лимонадом. «Они были очень щедры, каждый заплатил по 5, 10 или 20 долларов за стакан лимонада», – поделилась Дэрин.
«Я рада рассказать всем, что они удивительные, добрые, преданные и щедрые люди. Они помогли мне больше, чем я им. Они просто не знают об этом», – добавила Дэрин.