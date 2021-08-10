Почему кенийца прозвали «Человек-вода»

Эта история произошла в Кении во время сильной засухи в 2019 году. Патрик Килонзо Мвалуа часами ездил по Национальному парку Западный Цаво, спасая животных от жажды.

Патрик – фермер. Он выращивает горох в небольшой кенийской деревне. Четыре раза в неделю по вечерам он возил воду диким животным. Местные жители прозвали его «Человек-вода».

Патрик возил воду за свой счёт. Он сливал её в бетонные ёмкости в земле из водовоза ёмкостью 11 000 литров.

Слоны, зебры и антилопы настолько привыкли к машине Патрика, что ждали его у водопоя. Мужчина вспомнил случай, когда более 500 буйволов ждали его водовоза. «Когда я приехал, они почувствовали запах воды. Буйволы близко подошли ко мне. Они начали пить, и пили, пока я стоял там», – рассказал Патрик.