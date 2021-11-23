Пловец без конечностей покорил озеро Титикака

Позади 120 километров трудностей и риска. Трое французов осуществили свою мечту и переплыли озеро Титикака – крупнейшее в Южной Америке. На путешествие ушло одиннадцать дней.

Команда смельчаков состоит из паралимпийца, у которого нет конечностей, олимпийской пловчихи и экологического активиста.

Спортсмены плыли по очереди. Пока один тянул за собой плот, двое других отдыхали. В пути они попадали в грозы и огромные волны.

[Тео Курин, пловец-паралимпиец]:

«Я не представлял, что буду так сильно страдать в эти одиннадцать дней, никогда бы не подумал, что это опасно для жизни. Думал, мы погибнем. Но вот мы здесь – мы сделали это. Я благодарен своим спутникам, потому что мы осуществили мечту. Без них двоих я бы не справился. Спасибо».

Заплыв начался в Копакабане в Боливии. Завершился в Перу на плавучих островах индейского народа уру.

Спортсмены хотели привлечь внимание боливийцев и всего мира к загрязнению Титикаки и вдохновить людей больше заботиться о чистоте озера.

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