Тигр убил 15 человек в Индии, его ищут

В Индии объявили охоту на тигра-убийцу. За последние два года в штате Махараштра его жертвами стали..

В Индии объявили охоту на тигра-убийцу. За последние два года в штате Махараштра его жертвами стали 15 человек. Хищная кошка обитает в округе Гадчироли и держит в страхе жителей 20 деревень.

Люди боятся выходить из домов и перестали работать в поле.

Лесничие установили 150 фотоловушек.

[Дилип Каушик, зоозащитник]:

«Мы ищем тигра, ищем его следы. Жители деревень говорят, что он появляется в разных местах. Мы опрашиваем людей и стараемся выследить тигра как можно скорее».

В Индии тигры постепенно теряют места обитания. Это вынуждает их приходить в города и деревни в поисках пищи и нападать на людей. В итоге хищных кошек, как правило, убивают.

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