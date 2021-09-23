Тигр убил 15 человек в Индии, его ищут
В Индии объявили охоту на тигра-убийцу. За последние два года в штате Махараштра его жертвами стали..
Дата загрузки: 2021-09-23
Люди боятся выходить из домов и перестали работать в поле.
Лесничие установили 150 фотоловушек.
[Дилип Каушик, зоозащитник]:
«Мы ищем тигра, ищем его следы. Жители деревень говорят, что он появляется в разных местах. Мы опрашиваем людей и стараемся выследить тигра как можно скорее».
В Индии тигры постепенно теряют места обитания. Это вынуждает их приходить в города и деревни в поисках пищи и нападать на людей. В итоге хищных кошек, как правило, убивают.
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