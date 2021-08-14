Преимущества свёклы для здоровья

Ещё древние римляне и греки использовали свёклу в лечебных целях. Этот низкокалорийный, насыщенный антиоксидантами, витаминами и минералами овощ богат многими полезными питательными веществами.

Свёклу жарят, добавляют её в суп и пьют её сок. Она помогает увеличить приток энергии и снизить кровяное давление. Это также отличное средство против рака, артрита и других болезней. Кроме того, этот овощ помогает похудеть.

Польза для пищеварительной системы и печени

Свёкла пригодится при проблемах с желудком. Её клетчатка поддерживает здоровье пищеварительной системы и толстой кишки, очищая желудочно-кишечный тракт и обеспечивая регулярное опорожнение кишечника. Свёкла также поддерживает здоровье печени. Она очищает кровь и помогает предотвратить некоторые формы рака.

Нормализация давления

Овощ можно употреблять для профилактики инфарктов и инсультов. Так, вещества, содержащиеся в свёкле, расширяют кровеносные сосуды. Кроме того, исследования показали, что даже 250 граммов свёклы в день помогают снизить артериальное давление.

Повышение выносливости организма

Этот овощ – отличный источник энергии, повышающий выносливость организма. В одном исследовании участникам перед пробежками давали в одном случае свёклу, а в другом – клюкву. Более выносливыми оказались те бегуны, которые съели именно свёклу.

Снижение уровня «плохого» холестерина

Свёкла содержит большое количество растворимых волокон и флаваноидов, которые, как известно, снижают уровень холестерина. Она способствует снижению окисления «плохого» холестерина и не дает ему оседать на артериях. Это также снижает риск сердечных заболеваний и инсультов.

Свёкла укрепляет психическое здоровье

В свёкле содержится бетаин – тот самый компонент, который врачи используют для лечения депрессии. Ещё один замечательный её элемент – триптофан, который повышает настроение и одновременно успокаивает. А то, что свёкла снижает кровяное давление, автоматически позволяет выйти из состояния стресса.

Полезна при лечении анемии

Свёкла содержит много железа, которое помогает организму вырабатывать гемагглютинин. То есть она полезна при лечении анемии.

Улучшает репродуктивную функцию

Древние римляне считали свёклу афродизиаком. Сегодняшняя наука подтверждает это свойство. Свёкла содержит большое количество бора – элемента, который напрямую связан с выработкой половых гормонов у человека.

Детоксикация и очищение клеток

Свёклу применяют для очистки организма, поэтому её рекомендуют включать в меню при детоксикации. Токсичные вещества соединяются с небольшой группой питательных веществ. Эта комбинация нейтрализует токсин и делает его достаточно водорастворимым, благодаря чему он выводится с мочой.

Помогает снизить вес

Свёкла – сладкая на вкус. Но в 100 граммах варёной свёклы содержится всего 60 калорий плюс клетчатка. Это идеальная пища для тех, кто следит за весом.

В отличие от белого сахара, сахар в свёкле – это «умные» углеводы, поскольку он поступает в натуральном виде из цельного продукта питания.

Супер-антиоксидант для долгой и здоровой жизни

Антиоксиданты помогают сдержать старение организма. Свёкла – источник широко известных антиоксидантов, таких как витамин С и марганец, но именно менее известные антиоксиданты придают ей истинную ценность.

Кроваво-красный цвет свёклы обусловлен мощной группой антиоксидантов под названием беталаины. Существуют сотни исследований, посвященных положительному влиянию беталаинов на здоровье. Они защищают от рака, сердечных заболеваний, диабета и воспалений.

Поддерживает здоровье костей

Включение свёклы в рацион поможет укреплению костей и зубов. Свёкла содержит кремний, который удерживает кальций в организме. А это ключевое питательное вещество для здоровых и крепких костей.

Свёкла также богата другими полезными для костей веществами, такими как фолат, витамин С, марганец, магний и медь. Все они играют ключевую роль в строительстве и укреплении костей.