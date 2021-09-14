Арбуз: польза для здоровья

Арбуз – основной продукт летнего сезона. Он не только красивый и вкусный, но и очень полезный для здоровья. Красный цвет арбузу даёт ликопин, который считается также антиоксидантом. В арбузе этого вещества больше, чем в любом другом фрукте или овоще. Даже больше, чем в помидорах.

Более здоровое сердце

Арбуз богат аминокислотой цитруллином, которая поддерживает тонус сосудов и стабилизирует артериальное кровяное давление. А ликопин снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что ликопин замедляет развитие атеросклероза.

Защищает суставы

Арбуз содержит натуральный пигмент бета-криптоксантин, который защищает суставы от воспаления. Исследования показывают, что он снижает риск заболевания ревматоидным артритом.

Польза для глаз

Всего один средний ломтик арбуза содержит 9-11% витамина А, который важен для здоровья глаз.

Естественная сладкая гидратация

Сочный арбуз на 92% состоит из воды, поэтому важен для поддержания гидратации. Каждой клетке тела нужна вода. Кровь содержит 93% воды, которая переносит питательные вещества, наполняя организм энергией. Даже небольшая нехватка воды может привести к ухудшению общего состояния.

Успокаивает кожу

Витамины A, B6 и C, содержащиеся в арбузе, помогают коже оставаться нежной, гладкой и эластичной. Поскольку в арбузе много воды, из него также можно сделать отличную маску для лица. Смешайте 1 столовую ложку арбузного сока с таким же количеством греческого йогурта. Нанесите на лицо и оставьте на 10 минут. Смойте и вытрите кожу насухо.

Повышает эффективность тренировок

Высокое содержание воды, антиоксидантов и аминокислот в арбузе делает спортивные тренировки эффективнее. В нём также много калия – минерала, который помогает уменьшить боль при мышечных спазмах.

Не повышает уровень сахара в крови

Гликемический индекс (ГИ) арбуза равен 80, и считается довольно высоким. Но, арбуз состоит на 90% из воды и поэтому углеводов в мякоти немного. Его гликемическая нагрузка на организм мала.

Легко переваривается

Арбуз можно есть в периоды обострения при заболеваниях пищеварительной системы (болезни Крона или колите). Мясистая мякоть легко переваривается даже воспалённым кишечником.

Малокалорийный десерт

250 мл мороженого содержит около 300 калорий. Такой же объём арбуза содержит всего 45,6 калорий. В отличие от других десертов, он не содержит жира, холестерина и натрия. Кроме того, содержащаяся в нём вода надолго даёт ощущение сытости. Чтобы сделать легкий сорбет, взбейте арбуз в блендере, добавьте сок лайма и положите в морозилку до застывания.

Как выбрать арбуз

Выбирайте арбуз без царапин и повреждений. На боку должно быть жёлтое пятно. Если пятно белое, то арбуз недозревший. Сочный, спелый арбуз будет казаться тяжёлым для своего размера. При постукивании издаёт звонкий звук.

Хранение арбуза

Прежде чем разрезать арбуз, помойте его, чтобы микробы не попали на мякоть. После нарезки арбуз можно хранить в холодильнике до пяти дней. Можно также заморозить. Хотя арбуз уже не будет таким хрустящим, после разморозки его можно использовать для приготовления смузи и салатов.