Ниндзя из Египта: фанат черепашек-ниндзя воплощает детскую мечту

Непривычное зрелище для Египта. Здесь, в городе Загазиг в дельте Нила, есть свой ниндзя. Для 45-летнего..

Непривычное зрелище для Египта. Здесь, в городе Загазиг в дельте Нила, есть свой ниндзя.

Для 45-летнего Абдела Кадера Ахмеда всё началось когда-то с детской мечты. Как и многие мальчишки 80-х и 90-х по всему миру, он был фанатом мультика про черепашек-ниндзя.

[Абдел Кадер Ахмед, тренер ниндзюцу]:

«Рафаэль, Донателло и Микеланджело. Они мне нравились, потому что были хорошими парнями, а Шредер был плохим. Я их обожал».

И не мечтая стать настоящим ниндзя, Абдел любительски занялся более доступными в Египте каратэ, кунг-фу и паркуром.

Однако в 1999-м его детская мечта сбылась. Он поехал работать в Ливию и встретил там профессионального учителя по ниндзюцу.

Так называют японское искусство шпионажа, маскировки и выживания. Сформировалось в XV веке. Посторонний человек не мог стать ниндзя. Знания хранились под секретом и предавались от отца к сыну. Чтобы стать невидимым и недосягаемым для противника, воины учились сливаться с пятью стихиями – землёй, водой, огнём, воздухом и пустотой.

Вернувшись в Египет в 2011 году, Абдел сам стал обучать людей ниндзюцу. Но есть ограничения.

[Абдел Кадер Ахмед, тренер ниндзюцу]:

«Профессионально я тренирую только военных и сотрудников полиции, поскольку им приходиться защищать страну. Я не могу широко обучать этому, поскольку задействовано оружие и некоторые очень опасные приёмы».

Абдел также обучает египтян паркуру и брейк-дэнсу. Тут уже присоединяются все желающие.

[Абдел Кадер Ахмед, тренер ниндзюцу]:

«Я хочу, чтобы они бросили курить и заниматься тем, что вредит здоровью, я мечтаю, чтобы молодые люди были в безопасности. Если у молодежи всё в порядке – в Египте всё в порядке, ведь именно молодежь заботится о стране».

К слову, в самой Японии ниндзюцу не столь популярно. В древности ниндзя становились крестьяне и обедневшие самураи.

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