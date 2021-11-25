Сказочный мир кукол возвращается на сцену в Мексике

У этих кукловодов – сложная задача. Они должны слиться с общим фоном и словно исчезнуть со..

У этих кукловодов – сложная задача. Они должны слиться с общим фоном и словно исчезнуть со сцены. Только тогда по-настоящему оживёт волшебный мир кукол. И, кажется, актёрам это удаётся.

Такие выступления – стандарт качества, на который равняются кукловоды Латинской Америки.

Спектакль проходит в рамках международного фестиваля кукольных театров «Праздник кукол» в мексиканской Гвадалахаре. Его организовали впервые с начала пандемии.

[Мигель Анхель Гутьеррес, организатор фестиваля]:

«Нам очень не хватало театра и публики. Мы хотели снова играть на сцене и видеть отражение своей игры в глазах зрителей».

Из-за пандемии кукольные театры были вынуждены выступать онлайн. Теперь же зрители снова могут насладиться живыми спектаклями.

[зритель]:

«Очень приятно вернуться в театр. Когда после пандемии получаешь возможность делать что-то привычное и жить нормальной жизнью, чувствуешь себя намного свободнее».

Этот фестиваль своего рода юбилейный. Его впервые провели 20 лет назад.

[Мигель Анхель Гутьеррес, организатор фестиваля]:

«Мы проводим его в одиннадцатый раз. Этот фестиваль проходит каждые два года. А после очень тяжёлого года пандемии мы решили объединить выступления, посвящённые 20-летию, с другими мероприятиями».

Во время фестиваля пройдут мастер-классы и семинары. Кроме того, зрители смогут побывать на выставке театральных кукол и марионеток. Так им станут понятнее художественные процессы подготовки спектаклей.

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