«Люди-гиены» могут исчезнуть в Нигерии из-за недовольства зоозащитников

Нигериец Абдуллахи Джахуна поймал эту гиену два года назад. Теперь выдрессированный хищник помогает ему зарабатывать на..

[Абдуллахи Джахуна, укротитель гиен]:

«Это часть наших традиций и культуры. Она зародилась давно, во времена наших предков. Поэтому мы храним это наследие и хотим, чтобы наши дети шли по нашим стопам».

Нигериец Абдуллахи Джахуна поймал эту гиену два года назад. Теперь выдрессированный хищник помогает ему зарабатывать на жизнь. Искусству укрощения мужчина научился у отца. Таких, как он, здесь называют «людьми-гиенами».

Укротители гиен выступают на улицах перед зрителями. За одно шоу могут заработать до 50 долларов. Но против такой культурной традиции выступают защитники животных, и она постепенно умирает.

[Чинеду Могбо, глава Центра охраны дикой природы Greenfingers]:

«Бесчисленное множество этих зверей было убито просто для того, чтобы поймать одного из них. Представляете, как это вредит экосистеме в определённом регионе или даже во всей стране?»

В нигерийских сельских общинах принято держать зверей, в том числе и змей. Однако люди признают, что их традиции теперь не согласуются с современной концепцией о защите диких животных.

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