«Люди-гиены» могут исчезнуть в Нигерии из-за недовольства зоозащитников
Нигериец Абдуллахи Джахуна поймал эту гиену два года назад. Теперь выдрессированный хищник помогает ему зарабатывать на..
Дата загрузки: 2021-08-24
[Абдуллахи Джахуна, укротитель гиен]:
«Это часть наших традиций и культуры. Она зародилась давно, во времена наших предков. Поэтому мы храним это наследие и хотим, чтобы наши дети шли по нашим стопам».
Укротители гиен выступают на улицах перед зрителями. За одно шоу могут заработать до 50 долларов. Но против такой культурной традиции выступают защитники животных, и она постепенно умирает.
[Чинеду Могбо, глава Центра охраны дикой природы Greenfingers]:
«Бесчисленное множество этих зверей было убито просто для того, чтобы поймать одного из них. Представляете, как это вредит экосистеме в определённом регионе или даже во всей стране?»
В нигерийских сельских общинах принято держать зверей, в том числе и змей. Однако люди признают, что их традиции теперь не согласуются с современной концепцией о защите диких животных.
Короткая ссылка на эту страницу: