Лондонские автобусы превращают в пункты помощи бездомным
Эти автобусы могли оказаться на свалке, но их отремонтировали, и теперь они помогут обездоленным. [Томас Ноубл,..
Дата загрузки: 2021-10-14
[Томас Ноубл, бывший заключённый]:
«Я через многое прошёл. Даже за два часа всего не расскажешь. Вся моя жизнь была сломана. Было очень плохо».
Томас год отсидел в американской тюрьме. Потом его депортировали, и он приехал в Лондон. Месяц спал на улице. Кроме того, попал в аварию, после чего жил на обезболивающих. Но здесь ему помогли встать на ноги и выучиться на бариста.
Проект под названием «Движение к переменам» запустил Джемаль Эзель. Его организация занимается социальной защитой бездомных.
[Джемаль Эзель, директор организации Change Please]:
«Автобусы очень подходят для таких услуг, поскольку внутри много места. Они двухэтажные. Благодаря им можно помогать людям, которые больше всего в этом нуждаются».
Здесь можно будет принять душ, постричься, открыть банковский счёт, попасть на бесплатный приём к врачу или получить помощь в поиске работы.
И здесь никого не осуждают. Это важно.
[Эми Кроутерс, стоматолог]:
«В этом кабинете инструменты не очень хорошие. И бормашина, и металлическое зеркало не очень удобные. Но нужно постараться сделать это место максимально приятным и по-настоящему попытаться установить доверительный контакт с людьми, чтобы они не чувствовали осуждения».
В Лондоне живут тысячи бездомных. Ожидается, что зимой их станет больше. Автор благотворительного проекта надеется, что такие автобусы облегчат им жизнь.
Короткая ссылка на эту страницу: