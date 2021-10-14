Лондонские автобусы превращают в пункты помощи бездомным

Эти автобусы могли оказаться на свалке, но их отремонтировали, и теперь они помогут обездоленным. [Томас Ноубл,..

[Томас Ноубл, бывший заключённый]:

«Я через многое прошёл. Даже за два часа всего не расскажешь. Вся моя жизнь была сломана. Было очень плохо».

Эти автобусы могли оказаться на свалке, но их отремонтировали, и теперь они помогут обездоленным.

Томас год отсидел в американской тюрьме. Потом его депортировали, и он приехал в Лондон. Месяц спал на улице. Кроме того, попал в аварию, после чего жил на обезболивающих. Но здесь ему помогли встать на ноги и выучиться на бариста.

Проект под названием «Движение к переменам» запустил Джемаль Эзель. Его организация занимается социальной защитой бездомных.

[Джемаль Эзель, директор организации Change Please]:

«Автобусы очень подходят для таких услуг, поскольку внутри много места. Они двухэтажные. Благодаря им можно помогать людям, которые больше всего в этом нуждаются».

Здесь можно будет принять душ, постричься, открыть банковский счёт, попасть на бесплатный приём к врачу или получить помощь в поиске работы.

И здесь никого не осуждают. Это важно.

[Эми Кроутерс, стоматолог]:

«В этом кабинете инструменты не очень хорошие. И бормашина, и металлическое зеркало не очень удобные. Но нужно постараться сделать это место максимально приятным и по-настоящему попытаться установить доверительный контакт с людьми, чтобы они не чувствовали осуждения».

В Лондоне живут тысячи бездомных. Ожидается, что зимой их станет больше. Автор благотворительного проекта надеется, что такие автобусы облегчат им жизнь.

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