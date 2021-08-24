Растущие цены, закрытые банки: как афганцам живётся при «Талибане»*

Растущие цены и закрытые банки. Такова реальность афганцев спустя несколько дней после смены власти. Недавно в..

Растущие цены и закрытые банки. Такова реальность афганцев спустя несколько дней после смены власти. Недавно в столицу пришёл «Талибан»*, группировка запрещённая в России и других странах. Она уже правила в стране 20 лет назад по строгим законам шариата. Потом её удалось изгнать. Но когда США объявили об ускоренном выводе войск из страны, она опять вернула себе контроль.

Теперь в аэропорту творится хаос, поскольку тысячи людей пытаются попасть на военные самолёты разных стран и улететь. А многие другие афганцы не понимают, как жить дальше и что делать.

[Мохаммад Рамин, житель Кабула]:

«Они должны создать рабочие места и установить систему власти. Ашраф Гани продал страну, и теперь «Талибан»* должен открыть офисы и банки». [Мохаммед Арис, житель Кабула]:

«»Талибан»* захватил Кабул, и система власти изменила ситуацию с безопасностью. Это очень хорошо. Впрочем, у людей есть опасения, но они не могут их выразить. Банки закрыты. Также непонятно положение госслужащих».

Ещё до захвата экономика Афганистана была не в лучшем состоянии. Теперь она лишилась и международной поддержки. Курс местной валюты обрушился. Одновременно всего за несколько дней выросли цены на основные продукты питания, такие как мука, масло и рис.

Банки закрыты, поэтому люди не могут получить доступ к своим сбережениям. А из-за закрытия офисов Western Union прекратились денежные переводы из-за границы.

Движение через основные сухопутные границы с соседним Пакистаном возобновилось. Однако масштабная засуха по всей стране вынуждает тысячи людей бежать в города, где они живут в палатках и временных убежищах.

*«Талибан» – движение, которое признано в России террористическим и запрещено

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