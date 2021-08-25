G7 призывает «Талибан»* открыть доступ в аэропорт Кабула

Страны «Большой семёрки» провели экстренный саммит по Афганистану. Одной из главных тем стал доступ в аэропорт..

[Шарль Мишель, председатель Евросовета]:

«Мы призываем новые власти Афганистана открыть свободный доступ всем иностранным и афганским гражданам, которые хотят попасть в аэропорт». [Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Эта ситуация – действительно трагедия для афганского народа и серьёзное препятствие для международного сообщества».

Страны «Большой семёрки» провели экстренный саммит по Афганистану. Одной из главных тем стал доступ в аэропорт Кабула. Участники онлайн-встречи призвали «Талибан»*, группировку запрещённую в России и других странах, позволить улететь из столицы всем, кто хочет это сделать.

При этом, как сказала канцлер Германии, страны «Большой семёрки» не договорились продлить эвакуацию за пределы установленного дедлайна 31 августа.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Когда эта миссия по эвакуации завершится, (а на конференции сегодня не устанавливали новых дат), тогда, конечно, будет этап, к которому мы интенсивно готовимся. Нам нужна будет возможность даже после истечения этого срока эвакуировать местных сотрудников и людей, нуждающихся в защите».

Как отметил премьер-министр Великобритании, у «Большой семёрки» есть большие рычаги воздействия на талибов*. Так, она может лишить страну финансовой поддержки.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Мы говорим, что Афганистан не может снова превратиться в рассадник террора, Афганистан не может стать наркогосударством, девочки должны получать образование до 18 лет».

Вашингтон требует от боевиков провести переговоры, чтобы продлить срок эвакуации. Однако «Талибан»* настаивает на 31 августа и на продление не соглашается. При этом группировка призывает всех афганских граждан покинуть аэропорт и уверяет, что им нечего бояться.

[Забихулла Муджахид, представитель «Талибана»]:

«Продления требуют только Соединённые Штаты. Мы хотим, чтобы они эвакуировали всех иностранных граждан к 31 августа, и мы не поддерживаем разрешение на выезд афганцев».

Напомним, «Талибан»* захватил столицу 15 августа.

*«Талибан» – движение, которое было признано в России террористическим и запрещено

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