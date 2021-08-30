В Великобритании катастрофически не хватает ветеринаров

Дефицит ветеринаров начался в Великобритании. Домашних питомцев в стране всё больше, а специалистов из-за «брексита» поубавилось...

[Пейдж Баллми, владелица собаки]:

«У неё какая-то проблема с глазом. Мне показалось, что она им не видит. Но ветеринар, у которого она записана, ведёт приём только по телефону. Какой в этом смысл? Нужно, чтобы её кто-то осмотрел».

Дефицит ветеринаров начался в Великобритании. Домашних питомцев в стране всё больше, а специалистов из-за «брексита» поубавилось. Некоторые ветеринары отмечают, что ситуация настолько критична, что иногда некому оказать даже неотложную помощь.

Врачи этой ветеринарной клиники в Лондоне говорят, что теперь клиентам приходится дольше ждать своей очереди. Результаты анализов также приходят с опозданием.

[Крис Уилсон, ветеринар]:

«За прошедший год появились миллионы новых питомцев, потому что люди стали больше времени проводить дома. И мы увидели, что из-за «брексита» стало меньше европейских ветеринаров. К сожалению, удовлетворить спрос на услуги не можем».

За последний год домашних собак в стране стало на три миллиона больше, а кошек – на пять миллионов. Теперь и тех и других – почти 25 миллионов.

И, как ожидается, в ближайшее время решить проблему нехватки врачей вряд ли удастся, поскольку на ветеринара учатся в среднем пять лет.

[Анита Доу, ветеринар]:

«Теперь возможность поставить диагноз очень ограничена. Мы можем просто понять состояние животного и то, нужно ли его вести на личный осмотр».

Ветеринары отмечают, что всё больше специалистов будут переходить на удалённую работу.

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