«Немыслимая трагедия»: взрыв разрушил дома на Сицилии

[местный житель]:

«У нас до сих пор под завалами два хороших друга. Молимся, чтобы их вытащили живыми».

Для городка Равануза на Сицилии это должны были быть тихие выходные, когда большинство готовятся к Рождеству. Но судьба распорядилась иначе. Люди в тихом ужасе наблюдают за работой спасателей.

Под завалами – их соседи, друзья и родственники.

Взорвался газ. Обрушилось четыре здания, в том числе жилая пятиэтажка. Ещё несколько соседних домов повреждены.

[местный житель]:

«Взрыв разрушил всё. Выбиты двери, сломаны лестницы, в стенах дыры. Это трагедия».

Три человека погибли, двоих удалось вытащить живыми и ещё шестерых продолжают искать. Среди них – беременная медсестра.

[местный житель]:

«Здесь как (после взрыва) в Бейруте. Там была беременная девушка, должна была родить завтра или послезавтра. Она по телефону сказала, что собирается пойти за пиццей с друзьями. В тот момент они видимо ехали в лифте и с тех пор не дают о себе знать».

По словам очевидцев, на запах газа жильцы жаловались несколько дней. По одной из версий, газ скопился в результате работы лифта. Почему утечку не устранили вовремя, предстоит выяснить следователям.

Произошедшее – трагедия для всего города. Здесь живёт 11 тысяч человек.

[местный житель]:

«Многие из нас – родственники. Это маленький городок, все друг друга знают. Мы общались с этими людьми как друзья и как родные, их все любили. То, что произошло – это немыслимая трагедия, у нас просто нет слов».

Спасатели будут работать круглосуточно, пока не найдут всех. Но шансов, что кто-то выжил, всё меньше.

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[местная жительница]:«Рождества у нас не будет, ничего не будет, потому что никто не захочет праздновать».