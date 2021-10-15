Пожар в многоэтажке на Тайване: 46 погибших

Такого смертоносного пожара на Тайване не было четверть века. Трагедия произошла в городе Гаосюн. Огонь охватил 13-этажное здание, где были как жилые, так и коммерческие помещения. Часть была заброшенной. В тесных квартирках на верхних этажах проживали, в основном, одинокие пожилые люди.

46 человек погибло, более 40 пострадали.

[местная жительница]:

«Из окон шестого этажа вырывалось пламя – из всех, очень сильное. Пожарные не могли достать туда водой. Я спустилась вниз около двух ночи, услышав пожарные сирены. Поняла, что мы горим, поэтому побежала. Это было невероятно – весь первый этаж был в огне, наверху тоже горело. Пожарные старались, но не могли достать до верхних этажей. Потом поставили две лестницы, и, наконец, достали. Они тушили весь день».

По данным тайваньских СМИ, пожар мог начаться на первом этаже – в чайном магазине. Не исключают также версию поджога. Известно, что накануне владелец чайного магазина поссорился с подругой.

[Хун Жуйфэн, главный следователь]:

«Пожарные уже закончили осматривать место происшествия. Сегодня здесь работают следователи. Мы активно собираем доказательства, опрашиваем свидетелей. Надеемся, что быстро разберёмся и предоставим людям правду о том, что произошло».

Сгоревшему зданию – 40 лет. В своё время оно считалось престижным. Потом пришло в упадок. Некоторые считают, что его давно нужно было снести.

[местный житель]:

«Когда-то здесь был самый знаменитый в Гаосюне универмаг. Назывался «Город в городе». Там были парикмахерские, каток, охранная фирма, бальный зал и магазины. Он был очень популярным. Но хорошие времена длились года три-четыре». [местная жительница]:

«20 лет назад, когда там ещё был универмаг, это здание уже однажды горело. Власти тогда постановили его снести, но в итоге не снесли. Наверное, не хватило денег. Потом в него начали заселяться бедные».

Предыдущий смертоносный пожар такого масштаба был на Тайване в 1995 году – в городе Тайчжун. Тогда погибло 64 человека.

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