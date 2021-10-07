Вакцина из деревьев: где выращивают уникальное средство защиты от COVID

Здесь, в винодельческом регионе Чили, выращивают то, что станет ключевым компонентом новой вакцины от COVID-19. И..

Здесь, в винодельческом регионе Чили, выращивают то, что станет ключевым компонентом новой вакцины от COVID-19. И она будет намного дешевле аналогов. Речь о коре дерева под названием квиллайя мыльная.

Ещё в древности коренной народ мапуче знал о свойствах этого вещества. Из коры делали мыло и лекарства. Также её использовали в создании очень эффективной вакцины от опоясывающего лишая и первой в мире вакцины от малярии.

Теперь же американская компания Novavax разрабатывает вакцину от COVID на основе двух молекул из коры веток старых деревьев в чилийских лесах.

В ближайшие несколько лет она хочет произвести миллиарды доз препарата. В основном, для стран с низким и средним уровнем доходов, что сделает её одним из крупнейших поставщиков вакцины от COVID-19 в мире.

Главный вопрос – сколько деревьев квиллайи остаётся в Чили. Точных данных пока нет. Но многие эксперты уверены, что без плантаций не обойтись.

Предприниматель Рикардо Сан Мартин говорит, что производители должны быстро переключиться на молодые деревья с ферм.

[Рикардо Сан Мартин, предприниматель]:

«По моим оценкам ещё четыре года назад, мы приближались к пределу устойчивости вида».

Андрес Гонсалес – менеджер Desert King International, единственного поставщика экстрактов квиллайи для Novavax. Он говорит, что его компания сможет произвести достаточно сырья из старых деревьев для более чем четырёх миллиардов доз вакцины.

[Андрес Гонсалес, менеджер Desert King International]:

«Мы чувствуем свою ответственность, и мы уверены, что сможем произвести такой объём».

Для одной дозы вакцины нужен примерно один миллиграмм экстракта квиллайи. Но спрос на компонент есть и в других отраслях. Кроме того, деревьям могут угрожать пожары или засуха.

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