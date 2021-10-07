Вакцина из деревьев: где выращивают уникальное средство защиты от COVID
Здесь, в винодельческом регионе Чили, выращивают то, что станет ключевым компонентом новой вакцины от COVID-19. И..
Дата загрузки: 2021-10-08
Ещё в древности коренной народ мапуче знал о свойствах этого вещества. Из коры делали мыло и лекарства. Также её использовали в создании очень эффективной вакцины от опоясывающего лишая и первой в мире вакцины от малярии.
Теперь же американская компания Novavax разрабатывает вакцину от COVID на основе двух молекул из коры веток старых деревьев в чилийских лесах.
В ближайшие несколько лет она хочет произвести миллиарды доз препарата. В основном, для стран с низким и средним уровнем доходов, что сделает её одним из крупнейших поставщиков вакцины от COVID-19 в мире.
Главный вопрос – сколько деревьев квиллайи остаётся в Чили. Точных данных пока нет. Но многие эксперты уверены, что без плантаций не обойтись.
Предприниматель Рикардо Сан Мартин говорит, что производители должны быстро переключиться на молодые деревья с ферм.
[Рикардо Сан Мартин, предприниматель]:
«По моим оценкам ещё четыре года назад, мы приближались к пределу устойчивости вида».
Андрес Гонсалес – менеджер Desert King International, единственного поставщика экстрактов квиллайи для Novavax. Он говорит, что его компания сможет произвести достаточно сырья из старых деревьев для более чем четырёх миллиардов доз вакцины.
[Андрес Гонсалес, менеджер Desert King International]:
«Мы чувствуем свою ответственность, и мы уверены, что сможем произвести такой объём».
Для одной дозы вакцины нужен примерно один миллиграмм экстракта квиллайи. Но спрос на компонент есть и в других отраслях. Кроме того, деревьям могут угрожать пожары или засуха.
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