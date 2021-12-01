«Умный» рукав поможет понять почти все языки мира

Простой набор вибраций поможет понять почти все языки мира. Так утверждают студенты из Политехнического университета в..
Дата загрузки: 2021-12-02
Они разработали «умный» рукав, а плюс к нему – особый язык на основе 39 разных звуков английского.
[Лиза Овердевест, студентка]:
«В рукаве есть 24 маленьких спикера. Когда они издают звук, то немного вибрируют. Их здесь 24. Два ряда по шесть сверху, и два ряда по шесть снизу».
Для каждого звука – своя особая вибрация. Студенты говорят, что на изучение нового вибрационного языка уходит около месяца.
[Мария Турчина, студентка]:
«Вообще нас вдохновили фильмы о супергероях. Мы тоже захотели дать людям сверхспособности».
Пока «умный» рукав может преобразовывать в вибрации только текст. Но уже скоро он начнёт «понимать» и речь. Для этого нужно интегрировать в устройство «искусственный интеллект».
Команда говорит, что такое устройство в будущем поможет людям с нарушениями слуха. Причём они смогут «чувствовать» речь, даже не глядя на говорящего и не читая по его губам.
Такие рукава планируют интегрировать в обычную одежду.
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