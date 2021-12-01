Простой набор вибраций поможет понять почти все языки мира. Так утверждают студенты из Политехнического университета в..

«Умный» рукав поможет понять почти все языки мира

Простой набор вибраций поможет понять почти все языки мира. Так утверждают студенты из Политехнического университета в Нидерландах.

Они разработали «умный» рукав, а плюс к нему – особый язык на основе 39 разных звуков английского.

[Лиза Овердевест, студентка]:

«В рукаве есть 24 маленьких спикера. Когда они издают звук, то немного вибрируют. Их здесь 24. Два ряда по шесть сверху, и два ряда по шесть снизу».

Для каждого звука – своя особая вибрация. Студенты говорят, что на изучение нового вибрационного языка уходит около месяца.

[Мария Турчина, студентка]:

«Вообще нас вдохновили фильмы о супергероях. Мы тоже захотели дать людям сверхспособности».

Пока «умный» рукав может преобразовывать в вибрации только текст. Но уже скоро он начнёт «понимать» и речь. Для этого нужно интегрировать в устройство «искусственный интеллект».

Команда говорит, что такое устройство в будущем поможет людям с нарушениями слуха. Причём они смогут «чувствовать» речь, даже не глядя на говорящего и не читая по его губам.

Такие рукава планируют интегрировать в обычную одежду.

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