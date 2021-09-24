Президент Бразилии усомнился в эффективности вакцин от COVID

Президент Бразилии Жаир Болсонару поставил под сомнение эффективность вакцины от COVID-19. Во время своей еженедельной пресс-конференции..

Президент Бразилии Жаир Болсонару поставил под сомнение эффективность вакцины от COVID-19. Во время своей еженедельной пресс-конференции он привёл в качестве примера министра здравоохранения страны, который заболел коронавирусом несмотря на то, что был привит.

[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:

«Он вакцинировался двумя дозами препарата CoronaVac и заболел. Он всегда носил маску и заболел! Можно отложить болезнь, но избежать её очень сложно!».

Кейрога сдал положительный тест на коронавирус в Нью-Йорке, куда приехал на Генеральную Ассамблею ООН. При этом другие члены бразильской делегации сдали отрицательные тесты, включая и самого президента Болсонару, который не делал прививку принципиально.

[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:

«Эффективен ли паспорт вакцинации? Работает ли он? Кейрога мог спокойно везде ходить, а другие нет. Но кто распространял вирус? Я, хотя и не был вакцинирован, или Кейрога, который сделал прививку?»

В целом Болсонару поддерживает программу вакцинации. Его администрация заявляет, что почти 90% взрослого населения Бразилии уже сделало прививки от COVID.

При этом Болсонару противник сертификатов вакцинации, говоря, что они неэффективны.

[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:

«Я спросил санитарное управление и сотрудников Министерства: неужели те, кто вакцинирован, должны сидеть на карантине? Даже если они привиты? Если верите в науку, почему не доверяете вакцине?»

COVID в Бразилии убил более 590 тысяч человек. Это второй самый высокий показатель в мире после США.

При этом, если на пике заболеваемости в день умирало почти 3000 бразильцев, то сейчас число снизилось до 500 в сутки.

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