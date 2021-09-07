Во Франции прощаются с Жаном-Полем Бельмондо

Умер Жан-Поль Бельмондо – знаменитый французский актёр, любимец многих зрителей. Ему было 88 лет.

Причина смерти не уточняется. Известно лишь, что актёр скончался в своём доме в Париже 6 сентября.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года. Восхождение по звёздной лестнице начал с новой волны – направления неформатного кино. Славу ему принесла роль в фильме «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара.

Однако в 60-х актёр вернулся к мейнстриму и сыграл во многих комедиях и боевиках. Среди них «Чудовище», «Профессионал», «Ас из Асов» и «Человек из Рио».

Некоторые обвиняли его в том, что он погубил свой талант, отказавшись от артхауса. Но он с этим не соглашался.

Бельмондо говорил: «Когда актёр добивается успеха, люди отворачиваются от него и говорят, что он выбрал лёгкий путь, что он не хочет прилагать усилий или рисковать. Но если бы кинотеатры было так легко заполнить, то мир кино был бы в гораздо лучшем состоянии, чем он есть. Не думаю, что я бы так долго оставался в центре внимания, если бы занимался какой-нибудь ерундой. Люди не настолько глупы, как кажется».

Опасные трюки он часто выполнял сам, без помощи каскадёров. Из-за этого нередко получал травмы.

В общей сложности Бельмондо исполнил около сотни ролей. С 2001 по 8-й годы не снимался, поскольку восстанавливался после инсульта. В 2015 году объявил об окончании карьеры. Правда, ненадолго. Вскоре он заявил, что готов рассмотреть предложения.

В 2016 году ему дали «Золотого льва» за вклад в кинематограф.

Короткая ссылка на эту страницу: