Колониальные сокровища возвращаются из Франции в Бенин
Франция возвращает Бенину его колониальные сокровища. Это 26 произведений искусства, которые вывезли из королевских дворцов во..
Дата загрузки: 2021-11-10
Все древности забрал с собой французский генерал Альфред Доддс в 1892 году. Вернуть их позволил закон, который Франция приняла в прошлом году. Он также говорит о возврате ценностей Сенегалу.
[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:
«У вас хватило смелости снова и снова требовать то, что вам причитается. Кураторы, учёные и художники имели смелость выступить против того, что было табу».
В целом Бенин намерен вернуть из Франции около 5000 произведений искусства.
[Патрис Талон, президент Бенина]:
«Уважаемый президент, думаю, вы согласитесь со мной в том, что возвращение 26 произведений искусства, которое мы празднуем сегодня, – это лишь один шаг в амбициозном процессе восстановления справедливости и возврата наследия, которое Франция вывезла из Бенина».
Теперь у жителей Франции есть несколько дней до того, как эти работы навсегда покинут страну. На них можно посмотреть на специально организованной выставке.
В целом, по оценкам экспертов, около 90% культурных ценностей Африки находятся за пределами континента, в частности в Европе. Так, лишь в одном из музеев Парижа таких артефактов более 70 тысяч. Ещё десятки тысяч можно увидеть в музеях Лондона.
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