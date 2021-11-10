Колониальные сокровища возвращаются из Франции в Бенин

Франция возвращает Бенину его колониальные сокровища. Это 26 произведений искусства, которые вывезли из королевских дворцов во..

Франция возвращает Бенину его колониальные сокровища. Это 26 произведений искусства, которые вывезли из королевских дворцов во время войны в XIX веке.

Все древности забрал с собой французский генерал Альфред Доддс в 1892 году. Вернуть их позволил закон, который Франция приняла в прошлом году. Он также говорит о возврате ценностей Сенегалу.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«У вас хватило смелости снова и снова требовать то, что вам причитается. Кураторы, учёные и художники имели смелость выступить против того, что было табу».

В целом Бенин намерен вернуть из Франции около 5000 произведений искусства.

[Патрис Талон, президент Бенина]:

«Уважаемый президент, думаю, вы согласитесь со мной в том, что возвращение 26 произведений искусства, которое мы празднуем сегодня, – это лишь один шаг в амбициозном процессе восстановления справедливости и возврата наследия, которое Франция вывезла из Бенина».

Теперь у жителей Франции есть несколько дней до того, как эти работы навсегда покинут страну. На них можно посмотреть на специально организованной выставке.

В целом, по оценкам экспертов, около 90% культурных ценностей Африки находятся за пределами континента, в частности в Европе. Так, лишь в одном из музеев Парижа таких артефактов более 70 тысяч. Ещё десятки тысяч можно увидеть в музеях Лондона.

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