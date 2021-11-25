У берегов Франции утонуло более 30 мигрантов

31 мигрант утонул в проливе Ла-Манш у берегов Франции. Искатели убежища пытались доплыть до Великобритании. В..

31 мигрант утонул в проливе Ла-Манш у берегов Франции. Искатели убежища пытались доплыть до Великобритании. В лодке находилось 34 человека. Двоих спасли, ещё один пропал без вести. В числе погибших – пять женщин и маленькая девочка.

По словам властей, эта катастрофа стала самой смертоносной в Ла-Манше за всё время нелегальной миграции между двумя странами.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Мои мысли в первую очередь с погибшими и их семьями. Я очень сочувствую им. Ужасно, что они пострадали. Но я также хочу сказать, что эта трагедия подчёркивает, насколько опасно пересекать Ла-Манш таким образом».

Между тем одновременно с этой трагедией десятки мигрантов, в том числе дети, добрались до побережья английского графства Кент. Некоторых подобрало спасательное судно, некоторых перехватили пограничники.

По словам французских рыбаков, в последнее время от побережья Франции стало отплывать больше лодок с мигрантами. Видимо, они хотят воспользоваться относительно спокойной погодой, чтобы пересечь пролив. При этом люди плывут в перегруженных резиновых шлюпках, которые легко переворачиваются на волнах.

Мигранты выбирают этот опасный путь, потому что французские и британские власти перекрывают им возможность нелегально путешествовать на грузовиках и другом транспорте.

Борис Джонсон считает, что теперь надо ещё больше усилить патрулирование на французском побережье, а также – полностью пресечь деятельность нелегальных перевозчиков людей. Премьер-министр считает их прямыми виновниками гибели мигрантов.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Я говорю нашим партнёрам по ту сторону канала, что сейчас самое время для всех нас сделать шаг вперёд, работать вместе, сделать всё возможное, чтобы обезвредить эти банды, которым сходят с рук убийства».

Во Франции уже арестовали четверых подозреваемых в снабжении погибших мигрантов лодкой.

Ранее в этом году в проливе утонули 14 человек. В прошлом году жертв было семь, и двое пропали без вести. В 2019-м погибли четверо. За этот год французские власти арестовали более 1500 нелегальных перевозчиков людей.

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