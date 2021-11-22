Кошка с четырьмя ушами стала звездой Интернета

Четыре уха на одной голове. Кошка по кличке Мидас похожа на сказочного персонажа, однако вполне реальна...

Четыре уха на одной голове. Кошка по кличке Мидас похожа на сказочного персонажа, однако вполне реальна. В свои четыре месяца она уже звезда Интернета.

Мидас живёт у своей хозяйки в столице Турции. Канис влюбилась в кошку с первого взгляда. У котёнка есть ещё шесть братьев и сестёр с нормальными ушами. Но женщина подумала, что питомца с изъянами будет труднее пристроить, поэтому решила забрать себе.

[Канис Досемечи, владелица кошки]:

«Мидас обожает играть. Она любит обниматься, сидеть или спать у меня на коленях. Она играет с собакой Сьюзи. У нас ещё есть Зейно. Мы большая семья».

Кличку Мидас кошке дали в честь фригийского царя. Согласно легенде, у него были ослиные уши.

По словам ветеринара, четыре уха – результат генетической мутации. Причём, все уши «рабочие»: ушные раковины соединены с ушными каналами.

У Мидас также врождённый дефект нижней челюсти – она немного шире, чем должна быть. Поэтому у кошки почти всегда высунут кончик языка. Впрочем, всё это никак ей не вредит. Она абсолютно здорова.

Для Мидас завели страничку в Instagram. На неё подписались уже почти 100 тысяч человек.

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