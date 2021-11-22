Кошка с четырьмя ушами стала звездой Интернета
Четыре уха на одной голове. Кошка по кличке Мидас похожа на сказочного персонажа, однако вполне реальна...
Дата загрузки: 2021-11-22
Четыре уха на одной голове. Кошка по кличке Мидас похожа на сказочного персонажа, однако вполне реальна. В свои четыре месяца она уже звезда Интернета.
Мидас живёт у своей хозяйки в столице Турции. Канис влюбилась в кошку с первого взгляда. У котёнка есть ещё шесть братьев и сестёр с нормальными ушами. Но женщина подумала, что питомца с изъянами будет труднее пристроить, поэтому решила забрать себе.
[Канис Досемечи, владелица кошки]:
«Мидас обожает играть. Она любит обниматься, сидеть или спать у меня на коленях. Она играет с собакой Сьюзи. У нас ещё есть Зейно. Мы большая семья».
Кличку Мидас кошке дали в честь фригийского царя. Согласно легенде, у него были ослиные уши.
По словам ветеринара, четыре уха – результат генетической мутации. Причём, все уши «рабочие»: ушные раковины соединены с ушными каналами.
У Мидас также врождённый дефект нижней челюсти – она немного шире, чем должна быть. Поэтому у кошки почти всегда высунут кончик языка. Впрочем, всё это никак ей не вредит. Она абсолютно здорова.
Для Мидас завели страничку в Instagram. На неё подписались уже почти 100 тысяч человек.
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