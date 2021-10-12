Из каблуков в кеды: как пандемия изменила офисную моду

Испанская модница Бланка Лорка когда-то любила высокие каблуки и изысканную одежду. Но изоляция во время пандемии..

Испанская модница Бланка Лорка когда-то любила высокие каблуки и изысканную одежду. Но изоляция во время пандемии изменила её чувство стиля и покупательские привычки.

После нескольких месяцев работы в своей мадридской квартире 31-летняя сотрудница фармацевтической компании теперь одевается удобно и в нейтральных тонах. Она не одинока. Эта тенденция охватила всю Европу. Люди обновляют свой гардероб.

[Бланка Лорка, жительница Мадрида]:

«Я ищу одежду, которую можно использовать в разных комбинациях, которую можно сочетать с разными вещами, чтобы создавать другие образы. Сегодня это мой приоритет».

Люди массово отказываются от галстуков, модельной обуви и высоких каблуков. Теперь все ищут универсальную одежду: достаточно элегантную для офиса и одновременно расслабленную для телеконференций за кухонным столом.

Это прекрасная новость для розничных продавцов. За прошедшие 12 месяцев продажи одежды, обуви и косметики в мире выросли на 8,5%.

Крупные бренды уже обратили на это внимание. Так, на веб-сайтах Zara, Mango и H&M появились новые коллекции в стиле smart casual, а также больше одежды для отдыха и спорта.

[Кусто Далмаут, дизайнер]:

«Я думаю, что на рабочих местах ситуация не изменится. Люди, собираясь на работу, одеваются функционально и комфортно».

Тем не менее, несмотря на рост продаж, ритейлеров настигла другая проблема. Мешают глобальные перебои с поставками. Так, из-за коронавирусных ограничений во многих портах выросли очереди из контейнеровозов, которые просто не успевают разгрузиться.

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