Исследование: тайная жизнь лис в больших городах

Эта лиса даже не догадывается о том, какой вклад делает в изучение своего вида. К ней..

Эта лиса даже не догадывается о том, какой вклад делает в изучение своего вида. К ней прикрепили GPS-трекер, который раскроет тайную жизнь рыжехвостых хищниц.

Немецкий биолог София Кимминг ведёт исследования с 2016 года. Она ловит лис в районе Берлина и прикрепляет к ним трекеры. Установила уже 17. Цель – узнать больше об этих хищницах и их жизни в больших городах.

[София Кимминг, исследовательница]:«Лисы удивили меня тем, насколько они разные. У некоторых очень маленькая территория. Некоторые пробегают через город много километров. Их разнообразие меня удивило. А ещё то, сколько на самом деле лис в Берлине. Их тысячи. Но увидеть хотя бы одну очень сложно. Мне нравится их скрытность».

Исследовательница говорит, что в больших городах хищницам живётся вполне хорошо.

[София Кимминг, исследовательница]:«В тихих районах города, где людей немного, лисы активны целый день. Они бегают по несколько часов, потом спят несколько часов, а потом опять отправляются в путь. В этом процессе они ищут добычу и взаимодействуют с другими лисами. Они много играют».

Кимминг говорит, что в городе видно много лисьих следов. Просто не каждый может понять, что это именно они.

Лисам здесь довольно хорошо по одной простой причине: есть свободный доступ к пище.

[София Кимминг, исследовательница]:«Лисы едят всё. В основном, мышей и крыс. Но если они находят гамбургер или кебаб, тоже могут съесть. Не брезгуют растениями и фруктами. Например, летом поедают опавшую вишню».

Ещё исследовальница отмечает, что лисы, которые родились в городе, его не покидают. Она считает, что они уже сформировали своего рода отдельный подвид городских лисиц. А вот лисы из лесных чащ заходят на их территорию крайне редко.

Впрочем, несмотря на лёгкую жизнь, лисы в городах живут меньше своих лесных собратьев. В среднем – полтора года. Это в два раза меньше, чем у рыжих хищниц в дикой среде.

Но главная причина – это не несварение желудка от гамбургеров, а машины.

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