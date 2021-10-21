Женщина-кузнец с Алтая: путь в мужской профессии

[Анна Билецкая, кузнец]:

«‎Первое ощущение – это когда у тебя глаза по пять рублей. Ты берёшь эту кувалду и просто начинаешь стучать по металлу».

Анна Билецкая – профессионал в сугубо мужской профессии. Самая известная женщина-кузнец России. Температура в горне сравнима с жаром извержения вулкана.

На одном дыхании посреди гула и шума Анна упоённо занята делом.

[Анна Билецкая, кузнец]:

«‎Это моя кувалдочка, как продолжение руки. У каждого кузнеца она своя, своя масса Килограмма два я думаю точно, у меня потерялось это ощущение. Настолько втянуло, что я не ощущала даже этой тяжести кувалды. Мне кажется, тело ко всему может привыкнуть».

Родом с Поволжья, Анна окончила художественную школу. Рисовать учила бабушка. По настоянию родителей она дипломированный юрист. Но переехав на Алтай 10 лет назад, полностью изменила жизнь, начав путь с низов.

[Анна Билецкая, кузнец]:

«‎Мыла полы в подъезде, чистила лук в теплице, работала аниматором. Везде старалась себя как-то проявить. Пришла в кузницу, увидела наковальню, ну и решила попробовать. Всё это сложно, всё это трудно. Плюс это вредно, это вредная профессия. У меня и руки с каждым годом всё больше и больше становились. У меня даже рука больше, как у мужчины».

Между тем Анна – любящая мать двоих детей. Оба перенимают её профессию. В мастерской главный помощник – старший сын. Занимаются художественной ковкой. Такие изделия ценят за точёные, изящные формы.

[Анна Билецкая, кузнец]:

«Если ты была женственной, ты и остаешься женственной. Если было изначально в тебе больше мужской энергетики, тогда она будет ещё усиливаться. Я сочетаю, на мой взгляд. Я как была: и платьишки, и всё… Исторически сложилось, что это мужская профессия. Ты приходишь в мужской коллектив. Для них это конкуренция какая-то. Порой слушаешь в свой адрес какой-то негатив. Но я стараюсь это всё забывать и наоборот на это отвечать с улыбкой. И каждый день появляются те люди, которые с упоением, с благодарностью оценивают твой проделанный труд».

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