Сериал «Корона» получил премию «Эмми»; кто ещё победил?

Голливудские звёзды, включая Кейт Уинслет, Кэтрин Зету-Джонс и Майкла Дугласа, прошли по красной дорожке на церемонию..

Голливудские звёзды, включая Кейт Уинслет, Кэтрин Зету-Джонс и Майкла Дугласа, прошли по красной дорожке на церемонию награждения премией «Эмми». Эту награду ежегодно вручают телесериалам.

В этом году лучшим драматическим сериалом стал фильм «Корона». Он рассказывает о жизни британской королевской семьи с 1979 по 90-й годы. В частности, показаны отношения принца Чарльза и Дианы Спенсер во времена правления Маргарет Тэтчер.

Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо». Спортивный фильм про тренера по американскому футболу, который больше заботится о людях, чем о победах.

Команда сериала, включая главного актёра, не могли сдержать эмоций.

Лучшим мини-сериалом признали «Ход королевы». Он рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон.

[Аня Тейлор-Джой, актриса]:

«Люди всех возрастов приходят и говорят, что им очень понравился этот сериал».

Оливия Колман и Джош О’Коннор из фильма «Корона» получили «Эмми» за лучшие драматические роли. Они сыграли королеву Елизавету II и принца Чарльза.

Кейт Уинслет была названа лучшей актрисой за роль детектива в мини-сериале «Мейр из Исттауна», а Юэн Макгрегор получил «Эмми» за роль в мини-сериале «Холстон».

Это была 73-я церемония награждения «Эмми». Мероприятие проходило в одном из отелей Лос-Анджелеса.

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