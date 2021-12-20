Россияне увлеклись борьбой в автомобиле

Как защититься, если на вас напали в автомобиле? Именно такую ситуацию моделируют на соревнованиях в Москве...

Как защититься, если на вас напали в автомобиле? Именно такую ситуацию моделируют на соревнованиях в Москве. Этот новый вид спорта называется «джиу-джитсу в машине».

[Дмитрий Сергеев, борец]:

«Мне очень понравилось. Единственное, конечно, если ещё кто-то будет в машине, это будет проблематично».

Матч длится два раунда. Один спортсмен занимает водительское сиденье, а второй – пассажирское. В следующем раунде они меняются. Ключ к победе – в творческом использовании окружающего пространства.

Этот вид спорта становится всё популярнее среди россиян.

[Леонид Гатовский, тренер]:

«Полезно вносить какие-то новшества даже в традиционные виды, в какие-то базовые виды. Чем больше новшеств, если они смотрибельные, интересные зрителю, то можно с ними работать».

Борьба основана на бразильском джиу-джитсу, которое зародилось в начале прошлого века. Спортсмены используют болевые приёмы и удушение. Правильная техника позволяет слабому противнику победить более сильного.

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