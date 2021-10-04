У канарского вулкана обрушился кратер, течёт новый поток лавы

Всё агрессивнее извергается вулкан на канарском острове Пальма. В воскресенье у кратера Кумбре-Вьехи обрушилась северная сторона...

Всё агрессивнее извергается вулкан на канарском острове Пальма. В воскресенье у кратера Кумбре-Вьехи обрушилась северная сторона. В результате вырвался новый поток лавы. Движется он быстро и, по словам местных СМИ, угрожает близлежащим населённым пунктам.

Вулкан извергается уже более двух недель – с 19 сентября. На этих кадрах видно путь двух других лавовых языков. Они разрушили более 900 домов. Извержение сопровождают подземные толчки. Примерно шесть тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Остров входит в состав Испании, и испанский премьер-министр Педро Санчес посетил его в третий раз с начала извержения.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Хочу выразить солидарность со всеми испанцами. Я говорю это каждый раз, когда приезжаю сюда. Сегодня Испания – с жителями Пальмы как никогда».

На помощь жителям премьер пообещал выделить почти 249 миллионов долларов. Они пойдут на восстановление инфраструктуры и решение возникших из-за вулкана проблем в области водоснабжения, занятости, сельского хозяйства и туризма.

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